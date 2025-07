Dois PMs são presos por conta de operação em Paraisópolis que terminou com dois mortos

Dois policiais militares foram presos em flagrante após os confrontos com moradores de Paraisópolis, na zona sul da capital, nesta quinta-feira, 10. A prisão foi revelada na manhã desta sexta-feira em entrevista coletiva no quartel-general da PM em São Paulo.

De acordo com a PM, os dois agentes atiraram em um morador, identificado como Igor Oliveira, quando ele já estava rendido, com as mãos na cabeça. A PM não conseguiu determinar a quantidade de tiros.

"Foi uma ação ilegal, não legítima, que levou à prisão", afirmou o coronel Massera, porta-voz da PM.