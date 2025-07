Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes e diz que Trump vai vir para cima do ministro e de sua esposa

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou vídeo em seu perfil no Instagram na última quinta-feira, 10, com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar, que está licenciado nos Estados Unidos, desafiou Moraes a incluir o presidente dos EUA, Donald Trump, no inquérito das fake news.

Procurado por intermédio da assessoria do STF, o ministro não havia se manifestado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O filho do ex-presidente afirmou que o magistrado "não é macho", "é frouxo" e "está com medo" do líder americano.