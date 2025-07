Empresas dizem que ataques a ônibus começaram em janeiro e vêm crescendo

Nesta quinta-feira, 10, em agenda pública o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que "a população não precisa ter medo". "Estamos com uma megaoperação em andamento. Nós já apreendemos três criminosos e estamos conduzindo a investigação para ver se a gente acha o fio condutor (a motivação) disso, inclusive com quebra de sigilo telefônico para entender o que está acontecendo."

Detalhamento

No período de acirramento dos ataques entre 1.º de junho e 1.º de julho, a região central foi o principal alvo dos vândalos, com 80 ocorrências; em seguida, vem a zona sul, com 51 casos.

Entre as empresas mais atingidas estão a Viação Metrópole (41 ocorrências), Mobibrasil (39), Santa Brígida (32) e Via Sudeste (27). As empresas do setor afirmam que o aumento das ocorrências já dificulta a reposição dos vidros. Em caso de ataque, a empresa encaminha o veículo para manutenção e deve substituí-lo por outro da reserva técnica para a próxima viagem. Segundo a polícia, a maior parte dos ataques ocorre entre quinta e domingo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.