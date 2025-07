Exportação de soja deve crescer 24% em julho, aponta Anec

São Paulo, 11 - As exportações de milho do Brasil devem alcançar 4,34 milhões de toneladas em julho, segundo estimativa da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O volume representa aumento de 665% em relação a junho (567 mil toneladas), mas recuo de 7,7% ante 4,70 milhões de toneladas embarcadas em julho de 2024.A Anec considera a possibilidade de carregamento entre 3,88 milhões e 4,8 milhões de toneladas para o mês, utilizando a média de 4,34 milhões para os cálculos. A colheita da segunda safra registra atraso em relação ao ano anterior - apenas 27,7% da área foi colhida até a primeira semana de julho, comparado com 61,1% no mesmo período de 2024.Chuvas fora de época dificultaram os trabalhos em diversos Estados, especialmente em Mato Grosso. No primeiro semestre, o Irã liderou as compras com 2,1 milhões de toneladas (21% do total), seguido pelo Egito (1 milhão de toneladas) e Vietnã (500 mil toneladas).Para a soja, a Anec estima exportações de 11,93 milhões de toneladas em julho, crescimento de 24% ante 9,60 milhões de toneladas em julho de 2024. O volume fica abaixo dos 13,5 milhões de toneladas embarcados em junho, seguindo o padrão de redução após o pico da safra.