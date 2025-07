Justiça põe fim a ações do cartel da merenda e inocenta ex-prefeito de Vinhedo

No curso da ação por improbidade, segundo a sentença, não ficou demonstrado o superfaturamento na aquisição dos produtos alimentícios realizada com recursos do PNAE.

A sentença concluiu que ‘não há elementos de convicção capazes de fundamentar a imputação de responsabilidade, vez que a falta de dever de cuidado objetivo, no caso concreto, pode ter violado orientações de boas práticas administrativas, mas não configurou, a rigor, a ocorrência de erro grosseiro, nos termos do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), de maneira a justificar a aplicação de sanções aos responsáveis’.

"Nesse contexto, resta comprovado nos autos que os relatórios iniciais emitidos pela CGU, que embasaram o inquérito civil e instruíram a presente ação, não prevaleceram, tanto que houve determinação visando a reavaliação do que fora inicialmente apurado, e, por fim, o julgamento resultado na aprovação das contas, do que se extrai a ausência de dolo específico nas condutas praticadas por todos os requeridos quando da formalização dos aditivos ao contrato em questão", anotou Paludetto.

Ainda de acordo com a Justiça. "Não restou demonstrado que os requeridos dolosamente favoreceram o enriquecimento ilícito da empresa e, no mais, eventuais falhas e irregularidades se constatadas referem-se ao campo da culpa, que sequer são analisadas neste feito, porque, frise-se, não são passíveis de condenação por ato de improbidade administrativa, à luz da nova legislação aplicável à presente ação de improbidade (Lei 14.230/2021) e, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal."

"Vale frisar que à luz da nova legislação, não há elementos probatórios mínimos que demonstrem dolo por parte desses requeridos, com o fim de causar dano ao patrimônio público, nem que se enriqueceram ilicitamente em decorrência dos aditivos ao contrato original firmados pela empresa requerida vencedora contratante."

Segundo o juiz, ‘não há elementos nos autos que demonstrem que a empresa concorreu dolosamente para os alegados atos de improbidade elencados pela parte autora (Procuradoria)’. "Logo, reconhecida ausência de dolo, a hipótese é de rejeição da imputação de improbidade dirigidas aos requeridos tanto os agentes públicos como a empresa contratante."