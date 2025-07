Lula diz que Bolsonaro mandou o filho dele aos EUA pedir para o Trump fazer ameaça

O presidente brasileiro debochou do ex-presidente e de seu filho Eduardo e questionou a forma como Jair Bolsonaro vem enfrentando o processo do qual é alvo no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Que tipo de homem é esse que não tem vergonha de enfrentar o processo de cabeça erguida?", questionou Lula. "Bolsonaro vai ser julgado, se for inocente será absolvido, como eu, se for culpado vai à cadeia", disse. O petista, porém, não foi absolvido de seus processos. Suas condenações foram anuladas pelo STF após o que ficou conhecido como Vaza Jato (reportagens com mensagens atribuídas ao ex-juiz Sergio Moro e ao ex-procurador Deltan Dallagnol).

O presidente repetiu o que vem dizendo nos últimos dias sobre a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil. Disse que Trump "está mal informado" e que o Brasil tem exportado menos aos norte-americanos do que o inverso.

"Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, é o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos", declarou, acrescentando, em tom irônico: "Eu que deveria taxar eles".

O presidente disse respeitar "muito os Estados Unidos e a relação com o Brasil". Voltou a dizer que vai "brigar em todas as esferas para que não haja taxação" por parte dos Estados Unidos, citando negociações entre os países e recurso à Organização Mundial do Comércio. Se isso não der resultado, disse que vai estabelecer a reciprocidade: "Taxou aqui, a gente taxa lá".

Apesar de não ter adotado um tom agressivo contra Trump na maior parte do discurso, Lula disse que o presidente dos Estados Unidos "seria preso" no Brasil se o episódio do Capitólio, ocorrido na capital norte-americana em 2021, tivesse ocorrido em território brasileiro.