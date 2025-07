Moradora de Paraisópolis diz que homem foi morto pela PM no quarto da sua casa

"Não era uma casa-bomba. Era um casa para onde os criminosos fugiram e se esconderam", afirmou Massera.

Horas depois, outra ação terminou em troca de tiros, um suspeito foi morto - de acordo com PM, ele era egresso do sistema penitenciário com passagens por tráfico de drogas. Um sargento PM da Rota foi ferido no ombro, não tem risco de morrer, mas deverá ser submetido a uma cirurgia.