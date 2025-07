Não há relação entre questão de tarifa e a do golpe de Estado, diz Alckmin

Alckmin frisou a existência da lei de reciprocidade e disse que ela permite ao País defender empresas que estão aqui, mas que o Brasil "sempre está aberto ao diálogo". Segundo ele, as conversas com as empresas deverão começar na próxima semana.

Ele ainda disse que o Estado brasileiro defende o multilateralismo e o livre comércio e quer melhorar a complementaridade no comércio internacional. "O comércio exterior aproxima os povos, estimula competitividade", defendeu.

Alckmin não respondeu se está previsto algum contato do presidente Lula com o presidente americano, Donald Trump, mas disse que o diálogo entre os dois países nunca foi interrompido.