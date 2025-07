Resgate de menina que morreu no Cânion Fortaleza contou com drone térmico e força-tarefa

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul utilizou um drone térmico para localizar a menina de 11 anos que morreu após cair de um penhasco no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), perto da divisa com Santa Catarina. Por conta de nevoeiro espesso na região, não foi possível localizá-la somente por visualização aérea.

Além disso, foi necessária uma força-tarefa envolvendo os Bombeiros, a Polícia Civil de Santa Catarina - a região fica próxima à divisa com o Estado -, funcionários da concessionária do espaço e do ICMBio e um grupo de montanhistas parceiro.

Em entrevista ao jornal Pioneiro, do Grupo RBS, o socorrista da menina, médico João Eugênio, do Serviço Aeromédico do Estado de Santa Catarina (Saer), ligado à Polícia Civil, afirmou que o local em que a criança estava era de "acesso extremamente difícil, com vegetação densa e nevoeiro espesso".