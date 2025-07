Sargento da Rota é baleado durante ação em Paraisópolis

Ao chegarem ao local, três suspeitos fugiram em direção a uma casa. Um deles morreu baleado e dois foram presos. Foram apreendidas armas de fogo, munições, entorpecentes e anotações do tráfico.

As ações são investigadas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), por meio de inquérito policial.

A Polícia Militar também instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração de todas as ocorrências. As imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais estão sendo analisadas, e diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento das circunstâncias dos fatos.

Imagens que circulam na internet mostram vários focos de incêndio nas ruas do entorno de Paraisópolis, moradores correndo pelas ruas e homens armados com pedaços de madeira. Carros foram virados em meio aos protestos. Alguns automóveis que passavam pelo local também foram apedrejados e motoristas, agredidos.

A Tropa de Choque da Polícia Militar foi deslocada para Paraisópolis e a comunidade foi cercada. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram mobilizadas.

O protesto começou depois que a Polícia Militar realizou na tarde desta quinta-feira uma operação em Paraisópolis, após averiguação de denúncia sobre a presença de armamento pesado no local. Durante a ação, houve confronto com criminosos. Três indivíduos foram presos e um morreu no local.