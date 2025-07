Tarcísio se torna alvo após tarifaço de Trump e admite efeito negativo em SP

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor ao País uma taxação de 50% às importações de produtos brasileiros se tornou fator novo com potencial de influenciar a eleição presidencial de 2026. A medida drástica do presidente americano deu novo elemento para a disputa de narrativas entre direita e esquerda e deixou no centro desse embate o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Trump justificou sua decisão citando uma "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o que chamou de "ordens de censura" do Supremo Tribunal Federal (STF) contra empresas de mídias sociais dos EUA.

Candidato a herdeiro do apoio de Bolsonaro no ano que vem - o ex-presidente está inelegível até 2030 e é réu no STF sob a acusação de liderar um plano de golpe de Estado -, Tarcísio admitiu que o impacto da taxação sobre produtos brasileiros será "negativo" para a economia paulista, mas reforçou a associação com o bolsonarismo e o ex-presidente. São Paulo é o Estado nacional que mais exporta produtos para os Estados Unidos: foram US$ 13,8 bilhões em 2024, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Ainda na noite desta quarta-feira, 9, horas depois de Trump divulgar a carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tarcísio publicou na rede social X uma mensagem na qual culpa o governo brasileiro pelo tarifaço do presidente americano. "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa", escreveu.