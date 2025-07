Boulevard aéreo, retrofit e VLT: obras mudam a cara de Santos

Projetos de urbanismo e infraestrutura têm mudado a cara de Santos, no litoral de São Paulo. A cidade, uma das mais antigas do Brasil, fundada em 1546, ganhou contornos mais modernos com obras como a revitalização do Parque Valongo, à margem do estuário do Porto de Santos. O centro histórico, com seus casarões seculares, tem agora um boulevard aéreo e passará a ser atendido pelo VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A região terá também um terminal de embarque para passageiros de cruzeiros.

O boulevard é uma passarela de pedestres que liga o Parque Valongo, área de lazer pública do porto de Santos, à Rua XV de Novembro, no centro da cidade. Além da escadaria, a passarela tem uma rampa em caracol que facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

A estrutura, com 228 metros de extensão e 6,6 metros de altura livre, passa sobre a via perimetral e a linha férrea. "Estamos interligando vários atrativos turísticos, como o Parque Valongo, a Bolsa do Café, os restaurantes", diz o prefeito Rogério Santos (Republicanos).