Em evento oficial, lula usa boné 'Brasil é dos brasileiros' e ataca Bolsonaro e filho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou nesta sexta-feira, 11, um evento oficial para fazer críticas ao clã Bolsonaro. Ao participar da cerimônia de apresentação dos avanços do Novo Acordo Rio Doce, em Linhares (ES), o petista chamou Jair Bolsonaro de "a coisa" e debochou do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - filho do ex-presidente - o associando à tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos do Brasil.

A estratégia de Lula e do governo é culpar a família Bolsonaro pela decisão anunciada por Trump. O Palácio do Planalto tem explorado o discurso de ataque à soberania brasileira por parte dos americanos. "Aquela coisa covarde que preparou um golpe neste país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado e mandou o filho dele para os EUA pedir para o Trump fazer ameaça", afirmou o presidente - que usou o boné com os dizeres "Brasil é dos brasileiros".

Ele questionou a forma como Bolsonaro vem enfrentando o processo do qual é alvo no Supremo Tribunal Federal. "Que tipo de homem é esse que não tem vergonha de enfrentar o processo de cabeça erguida?", perguntou Lula. "Bolsonaro vai ser julgado. Se for inocente, será absolvido, como eu; se for culpado, vai à cadeia", disse.