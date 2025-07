Flávio Bolsonaro disse que 'ninguém está feliz' com tarifaço de Trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que "ninguém está feliz" com as tarifas de 50% impostas pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Em entrevista concedida à Globo News nesta sexta-feira, 11, o filho do ex-presidente ainda disse que o Brasil não tem capacidade de negociação com os EUA e defendeu a anistia dos condenados pelo ataque de 8 de Janeiro como forma de evitar a taxação.

"Ninguém está feliz com o que está acontecendo com o Brasil não, eu estou aqui angustiado, preocupadíssimo. Eu estou mais preocupado ainda porque o presidente é o Lula", disse o político quando questionado se a imposição de tarifas a um país todo seria justa para beneficiar seus aliados.

O filho do ex-presidente admitiu que a medida dos EUA não é puramente comercial, mas também um modo de pressionar o Brasil. "A sanção que o Trump impõe não é meramente econômica, todos nós sabemos disso, ela tem, sim, um viés político, e tem um viés econômico, porque o Trump olha para a América do Sul e enxerga para onde o Lula está levando nosso País".