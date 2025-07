PMs são presos por execução em Paraisópolis; área segue vigiada

Dois PMs foram presos em flagrante após os confrontos na comunidade ocorridos anteontem. Câmeras corporais indicam que eles executaram um suspeito, durante uma abordagem anterior ao tumulto no local, que incluiu vandalismo e agressões. "Foi uma ação ilegal, não legítima", afirmou o porta-voz da PM, o coronel Emerson Massera. Nesta sexta-feira, 11, a polícia informou que o reforço de agentes na área deve continuar nos próximos dias, mas sem dar detalhes.

De acordo com a PM, os agentes atiraram em um morador, identificado como Igor Oliveira de Morais Santos, de 24 anos, quando ele já estava dominado, com as mãos na cabeça. Os PMs não tiveram os nomes divulgados, mas têm histórico de envolvimento em ocorrências com confrontos, segundo o porta-voz.

O Estadão apurou que os executores são dois cabos do 16.º Batalhão, que compreende a região de Paraisópolis, Morumbi e Vila Andrade. Segundo o porta-voz da PM, esse batalhão já possui as novas câmeras, do último edital: quando um policial aciona o seu equipamento manualmente, os outros também são acionados por Bluetooth. Isso permitiu ver a ação por vários ângulos, com imagens e áudios de melhor qualidade.