Quem é a estudante da Unesp desaparecida há um mês; namorado foi preso

A estudante Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, mulher trans, está desaparecida desde 12 de junho. Ela foi vista pela última vez após sair do câmpus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), onde é aluna do curso de Zootecnia. A polícia suspeita de feminicídio, mas não localizou o corpo nem tem indícios dele, por enquanto.

Na sexta-feira, 11, dois suspeitos foram presos temporariamente. O namorado dela e um policial militar da reserva que seria amante do suspeito foram os alvos dessas ordens de prisão. A reportagem não conseguiu localizar representantes deles.

O último lugar em que Carmen de Oliveira Alves esteve, segundo a polícia identificou a partir do monitoramento do celular dela, foi o sítio do namorado. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram Carmen saindo do campus da Unesp logo após as 10h e seguindo em direção à casa do namorado.