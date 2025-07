São Paulo tem aumento de 90% nos casos de hepatite a

Hepatite B: Transmitida por relações sexuais sem uso de camisinha com pessoas infectadas; transmitida de mãe para filho na gestação, no parto ou na amamentação; ou pelo compartilhamento de objetos perfurocortantes, como agulhas e alicates de unha. Há vacina disponível no SUS.

Hepatite C: Transmitida pelo contato com sangue contaminado, muitas vezes por meio do compartilhamento de objetos perfurocortantes. Não existe vacina para a hepatite C.

Hepatite D: Só ocorre quando a pessoa já tem o vírus da hepatite B. A transmissão acontece a partir do contato com sangue contaminado e, em menor proporção, por fluidos corporais. Não há vacina específica para a doença. A imunização para hepatite B é a principal forma de prevenção também para a hepatite D.

Hepatite E: É o tipo mais raro no Brasil. A transmissão ocorre por meio de água ou alimentos contaminados e em locais com saneamento precário. Também pode ocorrer por contato com sangue contaminado e por transmissão vertical (de mãe para filho).

Outras doenças

Além da hepatite, no painel lançado pelo governo estadual, também é indicado que a febre tifóide teve um caso registrado e 25 suspeitos este ano. Em 2024, houve dois casos e, em 2023, o número era de sete registros confirmados.