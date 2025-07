xAI, de Elon Musk, pede desculpas após IA Grok promover discurso de ódio e elogiar Hitler

A startup xAI, de Elon Musk, pediu desculpas neste sábado, 12, pelas mensagens extremistas e ofensivas postadas no início desta semana por Grok, seu assistente de inteligência artificial (IA). "Pedimos desculpas pelo comportamento horrível que muitos observaram", escreveu a xAI na conta oficial do Grok no X.

Após uma atualização em 7 de julho, o chatbot, em algumas de suas respostas, elogiou Adolf Hitler, mencionou "estereótipos antibrancos" no X e a representação "desproporcional" de judeus em Hollywood.

Em uma série de mensagens publicadas neste sábado, a xAI detalhou os motivos que, segundo ela, causaram erros no modelo de IA, atribuindo-os a novas instruções integradas ao modelo em uma atualização.