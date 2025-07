Bolsonaro diz que carta de Trump tem mais a ver com 'valores' e insiste em anistia

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a carta em que o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifa de 50% ao Brasil "tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia". O ex-presidente também insistiu na aprovação de uma anistia para que seja possível "a paz para a economia". Bolsonaro disse não se alegrar com a sanção comercial.

"A carta do presidente Donald Trump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%", afirmou, em publicação no X neste domingo, 13.

Segundo Bolsonaro, a solução para o caso "está nas mãos das autoridades brasileiras".