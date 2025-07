AgRural: colheita da safrinha de milho atinge 40% no Centro-Sul (28% há 7 dias)

São Paulo, 14 - A área cultivada com milho na safrinha, ou segunda safra, 2025 estava 40% colhida no Centro-Sul do Brasil até quinta-feira passada (10). Com avanço de 12 pontos sobre os 28% colhidos sete dias antes, os trabalhos tiveram o melhor desempenho semanal da temporada, mostra levantamento da AgRural. Mesmo assim, ainda há atraso em relação aos 74% colhidos no mesmo período do ano passado."Com trégua nas chuvas e temperaturas em elevação, a perda de umidade ganhou força e deu impulso à colheita", relatou a agência. O avanço só não foi maior porque parte dos produtores preferiu esperar que os grãos fiquem mais secos ainda no campo, já que as previsões apontam continuidade do tempo firme. "Os relatos de produtividade continuam robustos em todo o Centro-Sul, com destaque para Mato Grosso", ressaltou a AgRural.