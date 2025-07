Ataques a ônibus em SP: Nunes reclama de demora da Polícia Civil após domingo violento

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) destacou a prisão de sete suspeitos e disse que as investigações seguem sob responsabilidade do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que realiza diligências e analisa dados para identificar e prender outros envolvidos. "Mais informações serão divulgadas com o avanço do trabalho policial".

Até o momento, somente sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nesse tipo de crime. A polícia civil ainda investiga outros participantes. O motivo que tem levado aos atos de vandalismo segue desconhecido.

Na última semana, 7,8 mil policiais foram direcionados pela secretaria para garantir a segurança de passageiros e funcionários, que já sentem medo em andar de ônibus e trabalhar. Também há registros de vandalismo em ônibus da Grande São Paulo e da Baixada Santista.

Apesar de os casos ocorrerem desde janeiro, a situação se agravou em junho, quando foram medidos 270 ataques na capital, média de três ônibus depredados por dia, conforme o sindicato. Em julho, até o dia 13, já foram registrados 235 casos, o que indica que deve haver recorde de mês mais violento.