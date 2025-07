Brasil faz 'Dia D' contra o sarampo em áreas de fronteira com a Bolívia

O Ministério da Saúde vai reforçar a vacinação contra o sarampo em áreas de fronteira com a Bolívia e outras regiões estratégicas, após o governo boliviano decretar Emergência Nacional em Saúde devido ao avanço da doença.

A primeira atividade acontece no Acre. Nesta terça, 15, e quarta-feira, 16, uma equipe da pasta vai promover ações em Rio Branco e Brasileia. Já no dia 26 de julho será a vez do "Dia D" em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A iniciativa prevê a imunização de pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto, o reforço da vacinação entre adolescentes e adultos jovens, além da atualização das doses para brasileiros que estudam na Bolívia e retornam ao País durante as férias