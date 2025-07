Conheça oito novos podcasts de ciência que estreiam neste semestre

Mexericos na Maré

Em sua quarta temporada, o podcast lança a série especial "Maretório do futuro", com cinco episódios refletindo sobre temas centrais para o desenvolvimento científico e o bem-estar dos povos originários que vivem no estado do Pará, que receberá a COP-30 no fim do ano.

Outra Visão

Produzido pela Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, o podcast mostra como a ausência da perícia criminal oficial contribui para a manutenção do ciclo de violências no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Aborda, ainda, novas ferramentas das ciências forenses que possivelmente abrem caminhos mais justos para vítimas da violência estatal. Estreia em 28 de julho.

Operações Negras

O podcast ficcional narra a história de Math, um jovem negro excelente em matemática que atua como educador em um abrigo de pessoas em situações de rua. As fórmulas matemáticas dialogam com a estética do funk brasileiro para abordar o racismo institucional. É produzido pelo Grupo Contornos, da Bahia. Estreia em 31 de julho.