'Enem dos Professores': inscrições começam nesta segunda-feira (14)

O que é PND?

Uma espécie de concurso anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os professores serão avaliados a partir do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). E, a partir da seleção, o governo vai construir uma espécie de banco de profissionais que poderá ser utilizado por Estados e municípios para contratação de professores.

Apelidado de "Enem dos Professores", em referência ao Exame Nacional do Ensino Médio, a seleção fará parte de um pacote de ações do MEC para valorizar os professores da educação básica. Entre as medidas está também um "Pé-de-Meia" para as licenciaturas - bolsas para apoiar estudantes que ingressarem na universidade para seguir a carreira docente.

É importante dizer que a PND não substitui o processo seletivo das redes. Elas poderão continuar planejando e executando seus processos seletivos, mas a PND pode servir como um instrumento avaliativo adicional.

Quem pode se inscrever?

Além dos estudantes na fase final de cursos de licenciatura que estão inscritos no Enade 2025, podem realizar a PND todas as pessoas com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão.