Família fazia trilha sem guia onde menina morreu; parque permite a prática

A família da criança de 11 anos que morreu na semana passada após cair de penhasco do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), fazia a trilha sem o auxílio de um guia, confirmou a concessionária do espaço, Urbia Cânions Verdes. Ela estava passeando com os pais e dois irmãos menores quando ocorreu o acidente. A família é de Curitiba (PR).

Assim como nos outros parques nacionais brasileiros, as trilhas do Parque Nacional da Serra Geral, onde fica o Cânion Fortaleza, são autoguiadas. Ou seja, não demandam a contratação de guia para visitação.

"Turistas são orientados a adotarem as práticas adequadas para a atividade em meio às trilhas, sobretudo nas bordas dos Cânions. Placas sinalizam o caminho e alertam os visitantes ao longo do trajeto, sobre os riscos e as precauções que devem ser tomadas", diz a Urbia.