Frio e baixa qualidade do ar: veja como fica o tempo em SP

Frio não some, mas temperaturas se elevam um pouco

Por conta da baixa incidência de sol, característica do inverno, o frio não deve sumir totalmente do Estado de São Paulo. É esperado, somente, um leve aumento nas temperaturas, diminuindo a sensação de frio, especialmente na parte da tarde.

Na região da cidade de São Paulo, por exemplo, as temperaturas máximas devem alcançar valores entre 24°C e 26°C, conforme a Climatempo. São três a quatro graus a mais do que nos 11 primeiros dias de julho, quando as temperaturas máximas na cidade ficaram quase sempre entre 20°C e 23°C.

"O frio no amanhecer também vai diminuir. São Paulo teve 6 dias com temperaturas em torno de 10°C desde o início de julho. Nos próximos dias, as temperaturas do comecinho das manhãs também vão subir um pouco e devem ficar entre 12°C e 14°C", diz a empresa de meteorologia.