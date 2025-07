Importação de soja pela China sobe 10,3% em junho ante mesmo mês de 2024

São Paulo, 14 - A China importou 12,26 milhões de toneladas de soja em junho deste ano, volume 10,35% acima do registrado em junho de 2024, de acordo com dados preliminares publicados hoje pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as compras da oleaginosa somaram US$ 5,33 bilhões no sexto mês deste ano. No acumulado do ano, a Gacc informou que as importações de soja atingiram 49,37 milhões de toneladas, 1,8% acima das 48,48 milhões de toneladas alcançadas entre janeiro e junho de 2024.Segundo a Gacc, a China importou 696 mil toneladas de óleos vegetais no mês passado, um avanço de cerca de 11% ante o volume de junho de 2024. Em valores, os chineses desembolsaram US$ 849 milhões com a compra do produto. Nos primeiros seis meses do ano, as importações alcançaram 3,19 milhões de toneladas, 8,6% abaixo do nível registrado em igual período do ano anterior.As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 533 mil toneladas no mês passado, 3,5% a menos que junho de 2024, segundo dados da Gacc. O valor desembolsado para as compras em junho deste ano foi de US$ 1,91 milhão. No acumulado do primeiro semestre deste ano, o volume importado retrocedeu 2,7% em comparação com igual período do ano passado, alcançando 3,20 milhões de t.De fertilizantes, a China importou 758 mil toneladas em junho deste ano, um recuo de 20,3% ante o registrado no mesmo mês de 2024. Em valores, as importações no mês passado somaram US$ 259 milhões. De janeiro a junho, 6,93 milhões de toneladas foram compradas pelos chineses no exterior, 3,3% abaixo do volume registrado um ano antes.