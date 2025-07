Inscrições do Fies para o 2º semestre começam nesta segunda; saiba como fazer

Para ser um candidato é preciso:

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010;

ter conquistado média aritmética das notas, nas cinco provas do exame, igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação;

não ter participado no referido exame como treineiro;

ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

Os interessados deverão se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até as 23h59 do dia 18 de julho, no horário de Brasília. As inscrições são gratuitas.