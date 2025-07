Não há incitação à violência nesta conta, diz advogado da Rumble sobre ordem de Moraes

No documento, o presidente americano classificou os pedidos de remoção de conteúdo de plataformas online expedidos pelo STF como "ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS".

"Chamou muita atenção, porque esse mandado do ministro vem dois dias depois da carta do presidente Trump e porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que por ordem dele mesmo (Moraes) a Rumble hoje está bloqueada no Brasil", explicou o representante da plataforma.

Desde fevereiro, a Trump Media e a Rumble movem ação contra Moraes por suposta violação à soberania americana. Em 8 de julho, o ministro do STF foi notificado sobre o andamento do processo na Justiça americana.

O Judiciário dos EUA deve determinar se os métodos a que o ministro recorreu para pedir a suspensão de contas e conteúdos da Rumble são legais.