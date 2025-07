O que se sabe sobre caso de aluna trans da Unesp que está desaparecida

O caso está sendo investigado como feminicídio.

Onde ela foi vista por último?

O último lugar em que Carmen foi vista foi na universidade, mas a polícia identificou, através do localizador do celular do namorado, que, posteriormente, ela esteve no sítio dele.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram Carmen saindo do campus da Unesp logo após as 10 horas e seguindo em direção à casa do rapaz.

Por que a polícia suspeita do namorado e seu amante?

Segundo os investigadores, Carmen fez um dossiê contra o namorado, Marcos Yuri Amorim. O documento foi apagado no dia em que ela desapareceu em Ilha Solteira. A suspeita é de que o dossiê tenha relação com o desaparecimento de Carmen.