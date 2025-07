Peixe BR: tarifa de 50% dos EUA atinge setor e é preciso restabelecer diálogo

São Paulo, 14 - A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) disse, em nota, que a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifa de 50% a produtos brasileiros atinge diretamente a cadeia da produção de peixes de cultivo, em especial a tilapicultura. "O mercado norte-americano é o principal destino das remessas internacionais da piscicultura brasileira, respondendo, em 2024, por 89% do volume exportado, o que resultou em US$ 52,2 milhões em negócios", destacou a entidade em nota. Entre as espécies embarcadas, a tilápia lidera, seguida pelo tambaqui.A piscicultura no Brasil está presente em 237.669 estabelecimentos rurais brasileiros, nos 27 Estados da federação e em mais de 60% das cidades, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, afirma."É fundamental que o governo federal atue com celeridade, acione os canais diplomáticos e busque o entendimento com as autoridades dos Estados Unidos. O restabelecimento do diálogo com um dos principais parceiros comerciais do país deve ser prioridade estratégica", defendeu no comunicado. CacauA Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC) lançou um alerta sobre o recente anúncio dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros de cacau. Segundo a AIPC, em nota, essa decisão pode prejudicar significativamente a competitividade das exportações brasileiras.Entre 2020 e 2024, as exportações de derivados de cacau para os EUA representaram, em média, 18% do total brasileiro, atingindo US$ 72,7 milhões em 2024. Este fluxo comercial demonstrou um crescimento ainda mais expressivo no primeiro semestre de 2025, com exportações já totalizando US$ 64,8 milhões.Segundo a entidade, a nova tarifa chega em "um momento delicado" para o setor, que ainda se recupera de uma série de quebras de safras e enfrenta altos preços internacionais e restrições na oferta interna de amêndoas. "Muitas regiões produtoras dependem da exportação de derivados como uma válvula de escape econômica, essencial para a manutenção de empregos e operações", prossegue.Os riscos não são apenas comerciais, alerta a AIPC. A tarifa imposta pelos EUA pode desestabilizar o regime de Drawback, que isenta tributos sobre insumos importados destinados à exportação. O descumprimento de contratos devido à inviabilidade econômica poderá resultar em multas e exigência de tributos, além de provocar insegurança jurídica para os exportadores.Conforme a presidente executiva da AIPC, Anna Paula Losi, "a imposição dessa tarifa representa um risco não apenas econômico, mas também jurídico e logístico. É fundamental preservar os canais de exportação que garantem o funcionamento da indústria", alerta, na nota.Neste cenário, a AIPC defende uma resposta coordenada entre os governos brasileiro e norte-americano, com medidas diplomáticas e comerciais para mitigar os impactos e garantir a estabilidade das exportações. A associação reitera seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor, trabalhando junto a diversos atores para proteger a competitividade da cadeia produtiva do cacau no Brasil.