Relíquia de São Sebastião trazida de Roma é exposta para fiéis no litoral norte de SP

Além da cidade de mesmo nome, São Sebastião é padroeiro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, José Boiteux, em Santa Catarina, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais.

São Sebastião é considerado o padroeiro da agricultura e da pecuária e é conhecido como santo protetor das epidemias, pestes, guerras e tempestades.

De acordo com o Vaticano, o santo foi um oficial do exército do império romano. Ele era natural de Milão, na Itália. Foi condenado pelo então imperador Diocleciano (244-313), que "o estimava pelas suas qualidades, mas não suspeitava que fosse cristão", e sobreviveu a flechadas.

Preso, ajudou cristãos em cárcere e converteu militares e nobres para o cristianismo. Depois, foi açoitado até a morte a mando do imperador.