Servidor diz que Bolsonaro pediu dados de votação de Lula em territórios do CV

Em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta segunda-feira, 14, o analista de inteligência Clebson Ferreira de Paula Vieira afirmou que a gestão Bolsonaro lhe pediu cruzamento de dados entre o desempenho do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cidades com bom desempenho do PT e áreas dominadas por organização criminosa no Rio de Janeiro.

Policial militar lotado Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) durante a gestão de Anderson Torres, no governo Bolsoanro, Vieira depôs como testemunha de acusação do núcleo 2 da suposta tentativa de golpe de Estado, em julgamento no STF.

O grupo, formado por seis réus, é acusado de elaborar a chamada "minuta do golpe", monitorar o ministro Alexandre de Moraes e articular ações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores do PT do Nordeste nas eleições de 2022.