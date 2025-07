Colheita de milho safrinha atinge 40% no Paraná, afirma Deral

São Paulo, 15/07/2025 - A colheita do milho safrinha, ou segunda safra, no Paraná, alcançou 40% da área cultivada até esta segunda-feira (14), segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). O avanço de 11 pontos porcentuais em relação à semana anterior (29%) foi impulsionado pelo tempo firme, com destaque para a região oeste.Segundo o Deral, "ainda que pese a preocupação em reduzir a umidade dos grãos antes da colheita, os trabalhos avançam em praticamente todas as regiões do Estado". As produtividades obtidas estão, em sua maioria, dentro do esperado, com exceção das áreas afetadas pela seca no início do ciclo.O órgão aponta, porém, que "continuam sendo contabilizadas perdas causadas pelas geadas: há relatos de perdas totais em áreas destinadas à silagem, além da uniformização das lavouras, o que pode gerar uma concentração da colheita e comprometimento da qualidade dos grãos".Das lavouras ainda não colhidas, 84% estão em maturação e 16% em frutificação. A condição geral é de 63% das áreas em situação boa, 21% média e 16% ruim. O Deral observa que "as regiões mais prejudicadas deverão intensificar a colheita em breve, quando os estragos poderão ser melhor dimensionados".O plantio do trigo no Paraná chegou a 99% da área estimada, avanço de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. As lavouras estão distribuídas entre desenvolvimento vegetativo (55%), floração (23%) e frutificação (19%).A condição das lavouras continua favorável, com 82% das áreas em situação boa, 11% média e 7% ruim. "O plantio foi praticamente concluído no Estado. A cultura segue em estágios diversos de desenvolvimento, conforme a localidade", informou o Deral. Em regiões mais quentes, predominam lavouras em floração e frutificação. O órgão alerta que "as perdas por geada foram mais graves em áreas semeadas fora do zoneamento, o que pode tornar inviável a colheita". Os produtores concentram esforços no controle de doenças.