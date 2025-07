Desaparecimento de aluna Trans da Unesp é apurado como feminicídio

O desaparecimento da estudante da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, mulher trans, está sendo investigado como feminicídio. A estudante está desaparecida desde 12 de junho e a suspeita da polícia é de que seu namorado e um policial militar da reserva - que seria amante do namorado - sejam os responsáveis.

Eles estão presos e seus defensores não foram localizados. Conforme os investigadores, Carmen fez um dossiê contra o namorado, Marcos Yuri Amorim. O documento foi apagado no dia em que ela desapareceu em Ilha Solteira. A polícia conseguiu acessar o notebook de Carmen e encontrou o documento que teria sido feito por ela, com uma lista de supostos crimes de Amorim, que seriam divulgados, caso ele não assumisse o relacionamento com ela.

A suspeita é de que o dossiê tenha relação com o desaparecimento de Carmen. Além disso, a polícia acredita que Amorim tenha matado a jovem por causa do tempo que ela está desaparecida. "A gente conseguiu apurar nas conversas com testemunhas que havia uma pressão dela em relação ao Yuri para assumir o relacionamento deles, e ele não aceitava assumir. Naquele dia 12, era Dia dos Namorados, então acho que houve uma pressão grande e ele acabou fazendo o que fez", afirmou o delegado da Polícia Civil Miguel Rocha à TV Globo.