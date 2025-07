Jovem é internado em estado grave no no ABC paulista após comer pedaço de bolo

Um jovem de 19 anos precisou ser internado e está em estado grave após comer um pedaço de bolo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na última sexta-feira, 11. A suspeita é de envenenamento e, por isso, o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.

De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, Lucas da Silva Santos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Urgência da cidade. Apesar do estado grave, tem quadro clínico estável, com suporte ventilatório e vigilância neurológica.

"O paciente evoluiu com necessidade de realização de hemodiálise e são aguardados resultados de exames que identifiquem o que ocasionou esse quadro", afirma a Secretaria de Saúde de São Bernardo.