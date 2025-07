Mãe e filha são resgatadas de cárcere privado no PR após vizinho encontrar bilhetes de socorro

Mãe e filha foram resgatadas dentro do próprio apartamento neste sábado, 12, em Pinhais (PR), região metropolitana de Curitiba, após serem mantidas em cárcere privado por dois dias. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, as equipes foram acionadas por um vizinho após ele encontrar bilhetes das vítimas pedindo ajuda. Elas eram moradoras do edifício e indicaram no papel em qual apartamento estavam.

"Quero pedir socorro, pois estou em cárcere privado deste quinta (10 de julho) pela manhã. Eu e minha mãe", diz um dos bilhetes. "Se a polícia vier, sem alarde, por favor. É melhor entrarem pela sacada." "Ajude-nos, pois não nosso usar o celular."