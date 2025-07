'Não aceito que Trump venha meter o bedelho', diz Hamilton Mourão

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente na gestão de Jair Bolsonaro (PL), criticou o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre o tema nesta terça-feira, 15.

"Eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho em um caso aqui que é interno nosso", disse o senador durante pronunciamento. "Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso."

Mesmo defendendo Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após as eleições de 2022, o senador criticou o anúncio de Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros. A medida norte-americana seria uma possível resposta ao julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).