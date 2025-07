'PGR preferiu o relato do mentiroso delator', reage Defesa de Braga Netto

O criminalista José Luís Oliveira Lima, que defende o general Braga Netto, declarou nesta terça, 15, que o procurador-geral da República Paulo Gonet Branco 'preferiu o relato fantasioso do mentiroso delator Mauro Cid'.

Oliveira Lima criticou duramente o teor das alegações finais da ação do golpe entregues ao Supremo Tribunal Federal pelo procurador Paulo Gonet Branco. O criminalista avalia que a PGR ignorou 'os esclarecimentos precisos e claros do general Braga Netto'.

Braga Netto, preso desde dezembro de 2024, foi ministro-chefe da Casa Civil e também da Defesa do governo Bolsonaro. O general é um dos oito réus do denominado 'núcleo crucial' da trama do golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado como o líder do plano que pretendia mantê-lo à força no poder.