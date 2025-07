Salário de Derrite e secretários de SP passam de R$ 50 mil com penduricalhos

Doze secretários do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo recebem rendimentos mensais brutos de R$ 37 a R$ 56 mil devido aos penduricalhos pagos por participação em conselhos fiscais ou administrativos de órgãos paulistas. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles com base nos dados do Portal da Transparência e confirmada pelo Estadão.

Os penduricalhos pagos por participação em conselhos, conhecidos como jetons, podem elevar o salário bruto dos secretários em até R$ 20 mil, já que alguns acumulam remuneração por mais de um colegiado. A atuação costuma se resumir a uma reunião por mês, que em alguns casos ocorre de forma on-line.

A remuneração bruta dos secretários estaduais é de R$ 31.115,58. Como os jetons não entram no cálculo do abate-teto, ou seja, o mecanismo que limita os salários ao valor recebido pelo governador do Estado, alguns secretários conseguem receber acima do teto salarial paulista, atualmente fixado em R$ 34.572,89.