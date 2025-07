Suspeito de sumir com aluna trans da Unesp faria prova para oficial da PM

A motivação do crime, segundo a investigação, seriam as pressões de Carmen para que Yuri assumisse o relacionamento com ela. Nada apontou ainda que ela soubesse da relação dele com o ex-policial Ela também havia preparado um dossiê apontando supostos crimes, como furtos, praticados pelo namorado. O dossiê seria divulgado se o rapaz não assumisse o relacionamento, que não seria bem visto pela família dele.

A polícia tenta localizar o corpo. "Está sendo difícil porque eles (os suspeitos presos) negam, falam que não sabem de nada. Como na localização do celular dela um dos últimos pontos foi no lote que o Yuri cuida, fizemos buscas lá e achamos coisas estranhas", disse o delegado. Segundo ele, havia uma fogueira com ossos, que foram recolhidos e encaminhados para pericia a fim de saber se são restos humanos. Nesta quarta-feira, será realizada uma nova perícia com luminol na casa para detectar eventuais resíduos de sangue. Uma perícia já realizada foi prejudicada pela entrada de luz no local.

Segundo o delegado, a polícia obteve um sonar para vasculhar o rio que passa no fundo do sítio de Yuri. "A gente vai passar o sonar para tentar achar a bicicleta elétrica e, quem sabe a arma. Já fizemos buscas em poços que existem lá, com resultado negativo." A psicóloga de Carmen também foi ouvida e disse que ela estava feliz, de bem com a vida e não tinha nada que indicasse a intenção de se matar.

Caso é investigado como feminicídio

O caso é investigado como feminicídio, crimes de violência doméstica cometido contra a mulher geralmente por namorados, maridos ou ex-companheiros. As decisões mais recentes da justiça têm entendido como feminicídio os homicídios cometidos contra pessoas trans por companheiro ou namorado.

A Unesp Ilha Solteira se manifestou sobre o caso prestando solidariedade à família e amigos da vítima e informou que a comunidade universitária acompanha as investigações com a expectativa de que os fatos sejam plenamente esclarecidos.