Vídeo mostra momento em que PM executa homem rendido durante operação em Paraisópolis

Imagens registradas pelas câmeras corporais de PMs mostram o momento em Igor Oliveira, de 24 anos, é executado pelos policiais durante uma ação no dia 10 em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O rapaz estava dentro de um quarto, perto da cama, de mãos para cima - ou seja, já rendido. As imagens foram divulgadas inicialmente pela TV Globo. O Estadão também teve acesso.

Logo após efetuarem os disparos, um dos policia grita: "As cops, as cops" - sigla das câmeras operacionais portáteis, usadas nas fardas. Conforme previsto em acordo firmado entre o governo paulista, Defensoria Pública e o Ministério Público, o uso do equipamento é obrigatório em todas as operações.

Na ocasião, os equipamentos não tinham sido ligados diretamente pelos policiais presos, mas por outros agentes do batalhão. As novas câmeras permitem que o acionamento seja feito de forma remota.