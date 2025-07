Acesso ao mercado de etanol do Brasil também está sob investigação dos EUA

São Paulo, 16 - A investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, conforme anúncio feito nesta terça-feira, 15, também tratará do acesso ao mercado de etanol do Brasil.Na visão do escritório americano, o Brasil abandonou sua disposição de fornecer tratamento praticamente isento de impostos para o etanol dos EUA e, em vez disso, agora aplica uma tarifa substancialmente mais alta às exportações americanas do produto.Sobre o foco da investigação do desmatamento ilegal, o USTR cita que "o Brasil parece não estar conseguindo aplicar efetivamente as leis e regulamentações destinadas a impedir o desmatamento ilegal, prejudicando assim a competitividade dos produtores norte-americanos de madeira e produtos agrícolas". Comércio digitalA investigação aberta pelo USTR sobre comércio digital e serviços de pagamento eletrônico procurará determinar se o Brasil pode prejudicar a competitividade de empresas norte-americanas envolvidas nesses setores. Entre os potenciais prejuízos, o departamento cita a possibilidade de retaliação contra essas companhias por não censurarem o discurso político ou a aplicação de restrições à capacidade de fornecer serviços no país.