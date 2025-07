Acidente envolvendo ônibus de alunos da Universidade Federal do Pará deixa ao menos 5 mortos

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente ainda serão investigadas, mas informações preliminares indicam que a carreta trafegava no sentido contrário aos ônibus quando invadiu a faixa na contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio da UFPA (ao todo, eram quatro ônibus, segundo a polícia).

O veículo levava 25 alunos, dois motoristas e um orientador. "Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus, o motorista e três estudantes, morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves", informa a PRF.

O segundo ônibus do comboio da universidade também foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os outros dois veículos do grupo não se envolveram no acidente.

Ao todo, foram 75 vítimas, segundo a concessionária Ecovias Araguaia. As pistas ficaram interditadas entre as 4h e as 9h da manhã e, neste momento, já estão liberadas nos dois sentidos.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos. Estamos em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação e o estado do Pará está à disposição para colaborar no que for necessário", publicou o governador do Pará, Helder Barbalho, no X.

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), também se manifestou a respeito. "Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas - jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor. Reitero que o Governo de Goiás está à disposição das autoridades do Estado do Pará para prestar toda a assistência necessária", disse, em nota.