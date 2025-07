Ataques a ônibus continuam e ferem até criança; polícia investiga elo com empresas

Investigação do Ministério Público apontou para uma infiltração da facção no setor de transportes, por meio do controle de empresas de ônibus operadas por uma rede de laranjas e CNPJs fantasmas.

Salto e PCC

Dados do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) mostram que, até o dia 12 de junho, a média era de cinco ataques diários. A partir dessa data, saltou para 40 por dia.

Questionado sobre as suspeitas de envolvimento de empresas, o sindicato patronal informou que "as empresas cassadas pela Prefeitura, após as denúncias de envolvimento com o PCC, não são associadas ao SPUrbanuss". Também afirmou que "são associadas as 13 empresas tradicionais e que são as mais afetadas pelos ataques". Há dúvidas, porém, sobre a participação do PCC no vandalismo. Isso porque os ataques têm sido com pedradas, e a facção costuma realizar ações mais violentas, na avaliação de autoridades e policiais envolvidos no caso.

Investigadores apontam outro fator que reforça a tese de crimes orquestrados. Três suspeitos presos apresentaram versões muito similares em suas respectivas defesas: reações a "brigas de trânsito". Na visão da polícia, o comportamento pode significar a instrução ou a orientação de algum comando central.

Um dos presos, identificado como Everton Balbino, é filho de um motorista de ônibus. Ele foi um dos suspeitos que mencionaram "briga de trânsito". As investigações apontam que o pai não tem elo nos ataques. A reportagem não localizou a defesa de Balbino.