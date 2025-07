Brasil volta à lista dos países com mais crianças não vacinadas no mundo

Em 2024, 229 mil crianças brasileiras não receberam a primeira dose da DTP1. No ano anterior, esse número havia sido de 103 mil, uma redução significativa em relação às 418 mil registradas em 2022.

Apesar do retrocesso, cerca de 2,3 milhões de crianças receberam a DTP1 no ano passado. No Brasil, o imunizante é aplicado por meio da vacina pentavalente, que também protege contra hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B (Hib).

A cobertura vacinal da DTP1 foi de 91% em 2024, acima dos 84% registrados em 2022, mas ainda abaixo dos índices históricos. Entre 2000 e 2012, o País chegou a atingir quase 99% de cobertura. A queda começou a partir de 2016 e se agravou entre 2019 e 2022.

O impacto da baixa cobertura pode refletir em casos. O Brasil somou, no ano passado, 7.438 registros de coqueluche, número superior aos 764 casos contabilizados em 2000.

Situação global

Em escala mundial, 14,3 milhões de crianças não receberam nenhuma dose de vacina em 2024, 4 milhões acima do projetado para manter o ritmo de imunizações e alcançar as metas da Agenda de Imunização 2030.