Brasileiro morre afogado nos EUA ao resgatar criança que estava à deriva

O brasileiro Daniel Figueiredo, de 31 anos, morreu afogado no último final de semana após ajudar uma menina de 12 anos no reservatório Silver Lake, em Utah, nos Estados Unidos. Conforme as autoridades, a criança era parente de Figueiredo.

Em nota, o escritório do Xerife do Condado de Utah explicou que, por volta das 19h, a menina estava em uma boia inflável dentro do reservatório, e começou a se afastar da borda rumo ao centro do lago, ficando à deriva.

O brasileiro, então, pegou uma prancha de stand up paddle emprestada e remou até a criança para ajudá-la. Testemunhas teriam visto ambos tentando se equilibrar no stand up, mas os dois acabaram se desequilibrando e caindo na água.