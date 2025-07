Ex-policial e pai do vice-presidente da Câmara do Rio de Janeiro é preso por tráfico de armas

Edson é citado em pelo menos oito processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entre 2012 e 2015, por associação para o tráfico e porte ilegal de armas.

Em um dos processos a que Edson respondeu na Justiça Federal citava que ele importou cinco fuzis do Paraguai para o Rio de Janeiro juntamente com um comparsa em 2013.

O vereador Willian Coelho afirmou ao portal g1 que o caso se trata de uma investigação antiga e que o pai se apresentou voluntariamente na delegacia assim que soube do mandado de prisão. O Estadão tenta contato com o vereador e com a defesa de Edson.