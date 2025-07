Gonet diz que Cid omitiu fatos em colaboração e se opõe a perdão definitivo

'Boa-fé'

A recomendação da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que Cid se beneficie apenas da redução da pena implica a impossibilidade de conversão automática de uma pena de prisão em restritiva de direitos, por exemplo. "Esses benefícios exigem colaboração efetiva, integral e pautada pela boa-fé, requisitos não plenamente evidenciados no caso", afirmou Gonet.

O procurador-geral sustentou nas alegações finais apresentadas a Moraes que Cid adotou em diversos momentos do processo uma "narrativa seletiva". Gonet citou como exemplo a resistência do militar em reconhecer a sua efetiva participação nos eventos apurados pela Polícia Federal. "Registre-se, nesse sentido, que a omissão de fatos graves, a adoção de uma narrativa seletiva e a ambiguidade do comportamento prejudicam apenas o próprio réu, sem nada afetar o acervo probatório desta ação penal", ponderou Gonet.

Penas

Os cinco crimes atribuídos a Bolsonaro e a seus aliados são tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (pena de 4 a 8 anos); golpe de estado (pena de 4 a 12 anos); organização criminosa armada (pena de 3 a 8 anos que pode ser aumentada para 17 anos com agravantes citados na denúncia); dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (pena de 6 meses a 3 anos); e deterioração de patrimônio tombado (pena de 1 a 3 anos).

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro implementou um plano "progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas", com o objetivo de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. Caso a Primeira Turma do Supremo acolha os argumentos da acusação, o ex-presidente poderá ser sentenciado a 43 anos de prisão.