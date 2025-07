Juiz diz que 'arte não pode ser censurada' e absolve comediante de 'Live da Ofensa'

'Sob pena de censura'

"O direito constitucionalmente previsto não delimita o espaço para o seu exercício. Assim, independentemente do ambiente, se a pessoa exerce o seu direito de proferir uma piada, estará amparada pelo ordenamento jurídico, sob pena de censura", enfatiza. No mérito, o juiz considera que, embora os humoristas tenham proferido "inúmeras ofensas contra as vítimas", elas devem ser analisadas sob a ótica do crime comum contra a honra, no âmbito da ação penal privada.

André Prado ressalta que, embora não exclua a possibilidade de cometer injúria racial, foi levado em consideração o fato de o humorista Vinícius Teixeira Lima ser um homem negro."Restou evidente a falta de dolo específico por parte do réu Vinícius, apto a caracterizar a ofensa racial. Assim, absolvo sumariamente o réu Vinícius Teixeira Lima, o que faço com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal."

Em relação ao irmão de Vinícius, Guilherme, que também participou da live, o juiz pondera que houve sim ofensa de injúria racial direcionada a certas pessoas. "O réu proferiu uma ofensa específica: 'Eu transo com essa macaca preta'.

No mesmo momento, inclusive, causou constrangimento para Vinícius, que respondeu: 'Não, não. Eu não vou rir disso... Como se o problema dela fosse a cor'. "Em relação a Guilherme, o juiz confirmou o recebimento da denúncia pelo crime de injúria racial.